Ocho detenidos en una reyerta entre miembros de una familia en una terraza de Vallecas

Ocho detenidos en una reyerta entre miembros de una familia en una terraza de Vallecas

Una terraza de Vallecas ha sido el lugar donde una familia se ha enfrentado y ha dejado varios heridos. Todo comenzó cuando dos grupos de una misma familia coincidieron en la terraza del bar. Estos comenzaron a recriminar rencillas del pasado de una supuesta infidelidad. Golpes, amenazas, sillas volando e incluso empleo de armas blancas, que provocaron varias detenciones.

comentarios
EISev
#0 Estos comenzaron a recriminar redecillas del pasado de una supuesta infidelidad.

Corrige si puedes redecillas a rencillas
strike5000
Las redecillas son esas cosas que se usan para pescar pedecillos, ¿no?
ansiet
Pues menos mal que son de la misma familia, si no veriamos a ver.
Por cierto ahora a ver quien le paga los desperfectos a el dueño de la terraza.
CharlesBrowson
viendo el motivo de la reyerta que se hubieran batido a cornadas al menos
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
To_lo_loco
La evolución humana en todo su esplendor.

Curioso como el llamado “instinto animal” sigue perdurando en determinadas culturas más que en otras (perseveración de los genes, comportamientos agresivos para resolver conflictos).

Me pregunto que hay de cultural y que hay de genes…
