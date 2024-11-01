Ocho detenidos en una reyerta entre miembros de una familia en una terraza de Vallecas

Una terraza de Vallecas ha sido el lugar donde una familia se ha enfrentado y ha dejado varios heridos. Todo comenzó cuando dos grupos de una misma familia coincidieron en la terraza del bar. Estos comenzaron a recriminar rencillas del pasado de una supuesta infidelidad. Golpes, amenazas, sillas volando e incluso empleo de armas blancas, que provocaron varias detenciones.
| etiquetas: reyerta , familia , vallecas
Corrige si puedes redecillas a rencillas
Por cierto ahora a ver quien le paga los desperfectos a el dueño de la terraza.
Curioso como el llamado “instinto animal” sigue perdurando en determinadas culturas más que en otras (perseveración de los genes, comportamientos agresivos para resolver conflictos).
Me pregunto que hay de cultural y que hay de genes…