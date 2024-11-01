Ocho detenidos en una reyerta entre miembros de una familia en una terraza de Vallecas

Una terraza de Vallecas ha sido el lugar donde una familia se ha enfrentado y ha dejado varios heridos. Todo comenzó cuando dos grupos de una misma familia coincidieron en la terraza del bar. Estos comenzaron a recriminar rencillas del pasado de una supuesta infidelidad. Golpes, amenazas, sillas volando e incluso empleo de armas blancas, que provocaron varias detenciones.