Por qué la OCDE calcula que los profesores en España ganan 56.000 euros, un tercio más de lo que cobran en realidad

Accesible en modo lectura. Esta semana se han difundido dos versiones sobre lo que gana el profesorado de la enseñanza pública en España que parecen inconciliables. De un lado, la OCDE calcula que los maestros de infantil y primaria ingresan 54.487 dólares brutos (unos 50.130 euros al cambio en el momento en que se tomaron los datos) ......En Andalucía, los maestros de infantil y primaria cobran al principio de su carrera (sin antigüedad) unos 35.000 euros al año, y el profesorado de secundaria, unos 39.300