Por qué la OCDE calcula que los profesores en España ganan 56.000 euros, un tercio más de lo que cobran en realidad

Esta semana se han difundido dos versiones sobre lo que gana el profesorado de la enseñanza pública en España que parecen inconciliables. De un lado, la OCDE calcula que los maestros de infantil y primaria ingresan 54.487 dólares brutos (unos 50.130 euros al cambio en el momento en que se tomaron los datos) ......En Andalucía, los maestros de infantil y primaria cobran al principio de su carrera (sin antigüedad) unos 35.000 euros al año, y el profesorado de secundaria, unos 39.300
El otro día, desde varios sindicatos, elaboraron una gráfica con las subidas salariales y las subidas del IPC de los ultimos 15 años y los docentes estábamos bastantes puntos por debajo
Aragón es la 2ª comunidad dónde menos cobran los docentes
Siempre había pensado que sumaban las cotizaciones a la SS que se dicen no forman parte del salario bruto, ya que en cada país son distintas y lo lógico es tenerlas en cuenta para calcular salarios o por lo menos costes laborales. Es muy incorrecto que si por ejemplo en otro país te lo dan en la nómina pero tienes que contratar un seguro, allí consten en el salario y en España no.
Y casualmente, esos 40k brutos + Seguridad Social a cargo de la empresa nos dan esos 50tantos mil de las estadísticas.