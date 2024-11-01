edición general
Los occidentales que se convierten en chinos | Jabiertzo

Los occidentales que se convierten en chinos | Jabiertzo  

"No sé si os habéis enterado, yo no estaba muy al tanto de ello, la verdad, pero en los últimos meses, en las redes sociales, se ha formado una tendencia que consiste en volverse chino, enhorabuena, Jabiertzo, tus años de propagandista han hecho efecto"

Pertinax #2 Pertinax *
Llegan los Chirians.
#7 cajadecartonmojada *
#2 Pfff, eso tiene ya un porrón de años.
m.youtube.com/watch?v=rr5SFhGPIjk
Asimismov #5 Asimismov
Es que entre el sionismo y el chinoísmo, yo lo tengo claro.
#3 arreglenenlacemagico
el arte del bowling , cuenco de arroz por blanquear xD
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Se abren un bar en España o como? :troll:
celyo #8 celyo
En Japón, se viene observando una crisis de identidad que afectó mucho a su sociedad, que estaba antes muy estructurada y que si no se te salías de la norma, daba sus frutos.
Pero con las contunuas crisis desde finales de los 90, ha transformado la sociedad.

Quizás aquí, qie esto parece un bucle ibfinito,no sea tan abismal, pero en EEUU, que siemprr se han visto arriba, la hostia puede ser gorda.
#4 Poll
¿Por qué habla así? Que cantinela más horrible. No he aguantado ni 1 minuto.
celyo #6 celyo
#4 pues el video está bien, ya que da un enfoque claro, y no es muy desacertado.

Tampoco es un sociólogo con estudios por delante, y su versión es subjetiva a su experiencia.
