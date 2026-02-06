La obsesión de Trump por ponerle su nombre a todo toma un giro aún más desesperado

El deseo insaciable de Donald Trump de ponerle su nombre a todo ha sido evidente desde hace mucho tiempo. Y como presidente, ha llevado ese impulso al extremo, nombrando cosas en su honor de maneras que, al parecer, ningún otro presidente ha hecho.
Todas las fascistadas que ha hecho Trump serán heredadas con una amplia sonrisa por el próximo Obama o el próximo Biden, un simpático Presidente que seguirá con el Imperialismo pero tratando bien a negros y a maricas porque aunque a Dios no le gusten en realidad son personas como nosotros y tal y cual.
USA siendo USA, como siempre.
Hasta sus votantes tienen que ser conscientes de que está completamente pirao.
Pero bueno, sospecho que algunos vendrán después de él defendiendo dejar su nombre porque es historia de USA.