edición general
11 meneos
122 clics
La obsesión de Trump por ponerle su nombre a todo toma un giro aún más desesperado

La obsesión de Trump por ponerle su nombre a todo toma un giro aún más desesperado

El deseo insaciable de Donald Trump de ponerle su nombre a todo ha sido evidente desde hace mucho tiempo. Y como presidente, ha llevado ese impulso al extremo, nombrando cosas en su honor de maneras que, al parecer, ningún otro presidente ha hecho.

| etiquetas: obsesión , trump , nombre , todo , giro , desesperado
9 2 0 K 109 politica
10 comentarios
9 2 0 K 109 politica
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Trumplandia donde la Avenida Epstein sería la calle más repetida en todas las ciudades
2 K 57
themarquesito #5 themarquesito
#3 Sin olvidarnos de la Calle Bannon
1 K 37
Supercinexin #6 Supercinexin *
Mucha risa, pero el Golfo de México ya ha sido renombrado incluso en Google Maps. Hasta en la pasada reunión con las petroleras para repartirse Venezuela nuestro querido Josu Jon Imaz se refirió al Golfo de México por su nuevo nombre, sin usar Golfo de México para nada.

Todas las fascistadas que ha hecho Trump serán heredadas con una amplia sonrisa por el próximo Obama o el próximo Biden, un simpático Presidente que seguirá con el Imperialismo pero tratando bien a negros y a maricas porque aunque a Dios no le gusten en realidad son personas como nosotros y tal y cual.

USA siendo USA, como siempre.
1 K 34
elgranpilaf #7 elgranpilaf *
La estatua de la Trumbertad  media
1 K 28
#2 unocualquierax
Pero es que su locura clama al cielo, por dios !
Hasta sus votantes tienen que ser conscientes de que está completamente pirao.
1 K 24
Yorga77 #1 Yorga77
Que va si es muy comedido. :troll: :troll: :troll:
0 K 11
#8 diablos_maiq
Ya estoy esperando al Pato Trump...
0 K 10
Brill #10 Brill
¿Qué tal "Prisión Federal Trump"?
0 K 10
Triborato #9 Triborato
Trumpnited States of América?

Pero bueno, sospecho que algunos vendrán después de él defendiendo dejar su nombre porque es historia de USA.
0 K 7
#4 Setreuf
Es genial, no falta mucho (tiempo biológico) para que los propios acaben por aborrecerlo.
0 K 6

menéame