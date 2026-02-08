edición general
Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés

<Accesible modo lectura> Algunos retazos de su rica historia han salido a la luz en las obras del acceso ferroviario a València. El ámbito afectado por los actuales trabajos de ADIF en la actuación del nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad, así como la ampliación y remodelación Joaquín Sorolla, no se encontraban dentro de ninguna de las áreas de vigilancia arqueológica de València, sin embargo en la Evaluación Ambiental previa se acordó como medida de vigilancia establecer un seguimiento arqueológico

| etiquetas: obras , infraestructuras , arqueología , historia , valencia
