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OBK - Tú sigue así

OBK - Tú sigue así

En el año 2000 grabaron Antropop con Carlos Jean. Este trabajo supuso un punto y aparte en su carrera. A partir de entonces, con un sonido más elegante y duro, aumentó la presencia de guitarras y otros instrumentos acústicos, tal y como se puede apreciar en el tema «Tú sigue así», primer sencillo del disco. Los vídeos, realizados por J.A. Bayona, recibieron en general críticas positivas, y destacaron por su impacto visual y crítica social obteniendo el Premio Ondas al mejor videoclip. es.wikipedia.org/wiki/OBK

| etiquetas: jordi sánchez , miguel ángel arjona , electrónica , pop , antropop , trump
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3 comentarios
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gelatti #2 gelatti
Temazo
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#3 mcfgdbbn3
También tienen una versión más trancera: :-P
www.youtube.com/watch?v=gKLY-1L6HVU OBK - Tú sigue así (Sigue bailándome Remix)
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menéame