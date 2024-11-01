En el año 2000 grabaron Antropop con Carlos Jean. Este trabajo supuso un punto y aparte en su carrera. A partir de entonces, con un sonido más elegante y duro, aumentó la presencia de guitarras y otros instrumentos acústicos, tal y como se puede apreciar en el tema «Tú sigue así», primer sencillo del disco. Los vídeos, realizados por J.A. Bayona, recibieron en general críticas positivas, y destacaron por su impacto visual y crítica social obteniendo el Premio Ondas al mejor videoclip. es.wikipedia.org/wiki/OBK
www.meneame.net/story/guerra-iran-estados-golfo-reevaluan-socios/c01#c
www.youtube.com/watch?v=gKLY-1L6HVU OBK - Tú sigue así (Sigue bailándome Remix)