Objetivo Planeta| La avispa velutina, el depredador que amenaza la diversidad | RTVE

El programa "Objetivo Planeta", del Canal 24 Horas, está dedicado a la avispa velutina, una especie invasora asiática en Europa, incluida España. Es conocida por depredar abejas melíferas y otros insectos, causando problemas a la apicultura y al ecosistema local. Sería una avispa más, incómoda y molesta como todas, si no fuera porque el avispón asiático ('vespa velutina') es una especie exótica invasora que llegó a España en torno a 2010 y tiene un gran impacto allá donde está presente, cada vez más zonas del país.

No sale ayuso diciendo tonterías, pero creo que es iugalmente interesante este tema. Nos quedamos sin abejas!
Añado: La real amenaza a la biodiversidad es el humano. La avispa velutina es un mal que no merece nuestra atención mientras hemos extinguido nosotros mismos la mitad de las especies de los ríos. Apenas tenemos bosques completos y sus series vegetales, la lista roja de especies amenazadas es enorme y casi todas lo están por destrucción y alteración del medio.

Esto es como atender a las pajitas de papel sustituyendo a las de plástico cuando el problema del plástico no reside en las pajitas.
#2 Precisamente uno de las principales mecanismos que convierten al ser humano en la mayor amenaza contra la biodiversidad es la introducción de especies invasoras. Y la avispa velutina es un ejemplo muy significativo de esto.
