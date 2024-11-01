Objetivo Planeta| La avispa velutina, el depredador que amenaza la diversidad | RTVE  

El programa "Objetivo Planeta", del Canal 24 Horas, está dedicado a la avispa velutina, una especie invasora asiática en Europa, incluida España. Es conocida por depredar abejas melíferas y otros insectos, causando problemas a la apicultura y al ecosistema local. Sería una avispa más, incómoda y molesta como todas, si no fuera porque el avispón asiático ('vespa velutina') es una especie exótica invasora que llegó a España en torno a 2010 y tiene un gran impacto allá donde está presente, cada vez más zonas del país.