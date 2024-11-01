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Los obispos, contra el intento de blindaje constitucional del aborto: "No encuentran suficientes verdugos dispuestos a ejercer de matarifes"

Los obispos, contra el intento de blindaje constitucional del aborto: "No encuentran suficientes verdugos dispuestos a ejercer de matarifes"

"utilizar a las mujeres como coartada ideológica", se han sumado varias declaraciones de prelados en la misma línea, denunciando la medida como "un crimen abominable"...

| etiquetas: obispos , aborto , verdugos , matarifes
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5 comentarios
7 2 0 K 104 politica
javierchiclana #1 javierchiclana *
A todos estos hechiceros que quieren imponer su ridícula moral revelada LES PAGAMOS EL SALARIO ENTRE TODOS a través de la asignación de Hacienda :ffu:.

Derogación de la ley la Objeción de Conciencia en la interrupción del embarazo en hospitales públicos. Si no quieres hacer tu trabajo te vas a ejercer a la parroquia.
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#2 solojavi
Normal, si nacen menos niños se quedan sin monaguillos...
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pepel #3 pepel
Lo dicen quienes necesitan carne infantil para sus labores de pederastia.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Un hechicero hablando de ciencia y medicina
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cocolisto #5 cocolisto
Hay que joderse con la secta,en contra del aborto,inmatriculando bienes que es una forma suave de decir que roban lo público,que dan clase de religión en colegios y escuelas,concertadas o de su propiedad y aún con el puñal de los acuerdos con la iglesia y el dineral anual que les pagamos en dadivas y subvenciones.¡Y eso que no llevan burka!
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menéame