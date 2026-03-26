·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7122
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4896
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
3665
clics
Gabriel Rufián pasa la apisonadora por el congreso
3092
clics
Bloqueos
4936
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
más votadas
513
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
364
Estados Unidos: mujer evita pagar la factura de la reparación del tejado de su casa llamando al ICE [EN]
644
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
489
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
367
El Gobierno declara símbolo franquista el monolito que alza a los asesinos de 'La Desbandá' mientras PP y Vox lo blindan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
39
clics
NY Times: Las iglesias católicas registran un aumento de nuevos conversos
Los obispos están tratando de comprender qué hay detrás de esta oleada. Las personas que se han unido a la Iglesia han descrito sus motivos como algo muy personal. [eng]
|
etiquetas
:
new york times
,
catolicismo
7
1
0
K
85
cultura
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
85
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
JackNorte
*
"Servicios Legales y de Apoyo para Inmigrantes: Las Caridades Católicas de la Archidiócesis de Nueva York ofrecen servicios legales gratuitos, lo que resulta de inmensa ayuda para los nuevos integrantes de la comunidad que están regularizando su situación."
Seguro que tambien son creyentes pero si me ofrecen servicios legales que me salvan de ser deportado tambien es un aliciente. Toda ayuda es poco frente a genocidas incluso si tienes que recurrir a la iglesia catolica.
3
K
47
#1
NPCMeneaMePersigue
Traducción para el que no use Brave como navegador y no pueda verlo: La gente se está uniendo a la Iglesia Católica Romana en números sorprendentes.
Este Domingo de Pascua, la Arquidiócesis de Detroit recibirá a 1.428 nuevos católicos en la Iglesia, la cifra más alta en 21 años. La Arquidiócesis de Galveston-Houston tendrá su número más alto en 15 años. En la Diócesis de Des Moines, la cantidad está aumentando un 51 % respecto al año pasado, pasando de 265 personas a 400.
El primer año tras la…
» ver todo el comentario
0
K
15
#3
Rogue
Porque EEUU tiene un gobierno nacionalsocialista ultracatólico y muchos se están haciendo caquita
0
K
14
#8
rutas
*
#3
¿ultracatólico el gobierno de EEUU? Qué va. Confundes católico con protestante (evangelista-presbiteriano).
0
K
11
#9
Ysinembargosemueve
#3
Ultra cristiano, no sólo católico.
0
K
10
#7
XtrMnIO
Gracias a la tarea evangelizadora de la Marquesa de Quirones, que les ha llevado la cruz
Amén.
0
K
12
#2
ewok
Sin leer: porque ahora hay un papa(norte)americano.
0
K
10
#5
Geyperman
«Por supuesto que pensamos que es el Espíritu Santo» dijeron en la archidiócesis, anticipándose a posibles malinterpretaciones...
0
K
9
#4
Vilkarmer
Las redes sociales son una religion solitaria.
En la iglesia se conoce gente.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Seguro que tambien son creyentes pero si me ofrecen servicios legales que me salvan de ser deportado tambien es un aliciente. Toda ayuda es poco frente a genocidas incluso si tienes que recurrir a la iglesia catolica.
Este Domingo de Pascua, la Arquidiócesis de Detroit recibirá a 1.428 nuevos católicos en la Iglesia, la cifra más alta en 21 años. La Arquidiócesis de Galveston-Houston tendrá su número más alto en 15 años. En la Diócesis de Des Moines, la cantidad está aumentando un 51 % respecto al año pasado, pasando de 265 personas a 400.
El primer año tras la… » ver todo el comentario
Amén.
En la iglesia se conoce gente.