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NY Times: Las iglesias católicas registran un aumento de nuevos conversos  

Los obispos están tratando de comprender qué hay detrás de esta oleada. Las personas que se han unido a la Iglesia han descrito sus motivos como algo muy personal. [eng]

| etiquetas: new york times , catolicismo
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9 comentarios
7 1 0 K 85 cultura
JackNorte #6 JackNorte *
"Servicios Legales y de Apoyo para Inmigrantes: Las Caridades Católicas de la Archidiócesis de Nueva York ofrecen servicios legales gratuitos, lo que resulta de inmensa ayuda para los nuevos integrantes de la comunidad que están regularizando su situación."
Seguro que tambien son creyentes pero si me ofrecen servicios legales que me salvan de ser deportado tambien es un aliciente. Toda ayuda es poco frente a genocidas incluso si tienes que recurrir a la iglesia catolica.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Traducción para el que no use Brave como navegador y no pueda verlo: La gente se está uniendo a la Iglesia Católica Romana en números sorprendentes.
Este Domingo de Pascua, la Arquidiócesis de Detroit recibirá a 1.428 nuevos católicos en la Iglesia, la cifra más alta en 21 años. La Arquidiócesis de Galveston-Houston tendrá su número más alto en 15 años. En la Diócesis de Des Moines, la cantidad está aumentando un 51 % respecto al año pasado, pasando de 265 personas a 400.
El primer año tras la…   » ver todo el comentario
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Rogue #3 Rogue
Porque EEUU tiene un gobierno nacionalsocialista ultracatólico y muchos se están haciendo caquita
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rutas #8 rutas *
#3 ¿ultracatólico el gobierno de EEUU? Qué va. Confundes católico con protestante (evangelista-presbiteriano).
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Ysinembargosemueve #9 Ysinembargosemueve
#3 Ultra cristiano, no sólo católico.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
Gracias a la tarea evangelizadora de la Marquesa de Quirones, que les ha llevado la cruz

Amén.
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ewok #2 ewok
Sin leer: porque ahora hay un papa(norte)americano.
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#5 Geyperman
«Por supuesto que pensamos que es el Espíritu Santo» dijeron en la archidiócesis, anticipándose a posibles malinterpretaciones...
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Vilkarmer #4 Vilkarmer
Las redes sociales son una religion solitaria.
En la iglesia se conoce gente.
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menéame