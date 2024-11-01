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NVIDIA anuncia DLSS 5: renderizado neuronal en tiempo real

NVIDIA anuncia DLSS 5: renderizado neuronal en tiempo real

NVIDIA presenta DLSS 5, tecnología que quiere dejar atrás el renderizado tradicional de gráficos mediante IA generativa.

| etiquetas: dlss , nvidia , videojuegos , geforce
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