Nvidia alcanza los 5 billones de dólares y consolida su poder en el auge de la IA

El fabricante de chips para inteligencia artificial se ha convertido en una pieza clave en las negociaciones comerciales del gobierno de Trump en Asia.

Sr.Polilla
El día que pinche la burbuja IA va a ser catastrófico, eso sí, vamos a poder comprar hardware uasdo a precio de saldo.
pablisako
Esta es la madre de todas las burbujas. {0x1f631} {0x1f631} {0x1f631}
