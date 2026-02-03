El número de personas sin hogar en València se dispara

Compromís señala que según datos oficiales, en 2025 casi 3.500 personas en València que viven en la calle o que no cuentan con domicilio fijo y están empadronadas en centros de servicios sociales - El Ayuntamiento de València acusa a la formación valencianista de 'mezclar conceptos que nada tienen que ver entre sí'
| etiquetas: vivienda , valencia
Pero luego a rezar a la virgen de los desamparados
Hay que empezar las revueltas, hostilidades y difundir cambio climático en redes
uno de los destinos urbanos más destacados de España y el Mediterráneo. En 2024, la ciudad alcanzó cifras
récord en pernoctaciones y registró un incremento sostenido en la llegada de turistas internacionales.
Además de su contribución al crecimiento económico, el turismo impulsa la diversificación de la economía
local y fomenta la conservación del patrimonio tangible e intangible. Por ello, su desarrollo sostenible es una
prioridad.
www.valencia.es/documents/d/guest/resumen-ejecutivo-pdf
Pues eso, prioridades.