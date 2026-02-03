edición general
El número de personas sin hogar en València se dispara

Compromís señala que según datos oficiales, en 2025 casi 3.500 personas en València que viven en la calle o que no cuentan con domicilio fijo y están empadronadas en centros de servicios sociales - El Ayuntamiento de València acusa a la formación valencianista de 'mezclar conceptos que nada tienen que ver entre sí'

vivienda , valencia
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Matan cientos de valencianos pa que el turista consuma, promueven la llegada de expats a Valencia para tirar a los trabajadores, multan al que vive en la calle, es la politica de la secta del mossad y el genocidio

Pero luego a rezar a la virgen de los desamparados
2
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Claro quien se queda las viviendas, guiris, rusos, ucranianos, americanos, que pagan el triple de lo que cobra alguien en Valencia

Hay que empezar las revueltas, hostilidades y difundir cambio climático en redes  media
1
sotillo #3 sotillo
La derecha robando a los trabajadores
0
uyquefrio #4 uyquefrio
El turismo es un pilar fundamental de la identidad de la ciudad de València, y la ha posicionado como
uno de los destinos urbanos más destacados de España y el Mediterráneo. En 2024, la ciudad alcanzó cifras
récord en pernoctaciones y registró un incremento sostenido en la llegada de turistas internacionales.
Además de su contribución al crecimiento económico, el turismo impulsa la diversificación de la economía
local y fomenta la conservación del patrimonio tangible e intangible. Por ello, su desarrollo sostenible es una
prioridad.
www.valencia.es/documents/d/guest/resumen-ejecutivo-pdf

Pues eso, prioridades.
0
toshiro #6 toshiro
El problema:  media
0
toshiro #7 toshiro
De una visita rápida a expats valencia  media
0
toshiro #8 toshiro
Otro más  media
0
toshiro #9 toshiro
Otro mas  media
0
toshiro #10 toshiro
Y otro mas  media
0
#11 j-light
España ya no es de los españoles. Tendremos que emigrar a Marruecos.
0
Febrero2034 #5 Febrero2034
Vamos como un cobete
0

