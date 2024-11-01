Los nuevos sinhogar son jóvenes, migrantes y mujeres: "Alquilan camas para compartir, es la pobreza invisible"

La red Faciam atiende en 2024 solamente en Madrid a 4.000 proletarios vasallos en situación de calle y advierte de que "cada vez son más jóvenes". Actualmente, en el Reino de España, y según cálculos muy estimatorios provistos por Cáritas, unos 40.000 proletarios vasallos viven en la calle. Sin embargo, también hay que hablar del ‘sinhogarismo oculto’, el de “personas que no están en la calle ni viven en algún centro social”, pero viven ante amenazas de desahucios, o pagan una vivienda pero no pueden saciar necesidades de salud o alimentación..