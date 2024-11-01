edición general
8 meneos
12 clics
Los nuevos sinhogar son jóvenes, migrantes y mujeres: "Alquilan camas para compartir, es la pobreza invisible"

Los nuevos sinhogar son jóvenes, migrantes y mujeres: "Alquilan camas para compartir, es la pobreza invisible"

La red Faciam atiende en 2024 solamente en Madrid a 4.000 proletarios vasallos en situación de calle y advierte de que "cada vez son más jóvenes". Actualmente, en el Reino de España, y según cálculos muy estimatorios provistos por Cáritas, unos 40.000 proletarios vasallos viven en la calle. Sin embargo, también hay que hablar del ‘sinhogarismo oculto’, el de “personas que no están en la calle ni viven en algún centro social”, pero viven ante amenazas de desahucios, o pagan una vivienda pero no pueden saciar necesidades de salud o alimentación..

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , pobreza , precariedad , 21-n
7 1 1 K 88 actualidad
8 comentarios
7 1 1 K 88 actualidad
Dragstat #7 Dragstat *
#0 "unos 40.000 proletarios vasallos viven en la calle"

El artículo es muy interesante por si solo porque muestra el futuro de la sociedad. No necesitas meter tus cuñas publicitarias para darle sensacionalismo. Para eso tienes los comentarios.
1 K 34
#8 BoosterFelix
#7 ¿Pagan bien el capitalismo y la monarquía?
0 K 6
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
Que zumbado estás amigo Félix. No sé que tomas pero no te va bien.
1 K 26
oricha_1 #6 oricha_1
#4 BoosterFelix está en un proceso de depresión con notable episodios psicóticos. Debe buscar ayuda. Pero por alguna razón piensa que copiar y pegar el mismo comentario todo el tiempo en MNM va a tener algún efecto. Yo he visto de cerca a estas personas y he visto como son incapaces de razonar o ver el mundo que tienen delante .
1 K 21
#3 cunaxa
¿ Cómo que pobreza invisible ? Yo veo todos los días a gente rebuscando entre los contenedores de basura y a veces durmiendo en la calle.
Es muy visible.
No sé para qué pagamos al ayuntamiento y a la Comunidad y luego pasan esas cosas.
Tampoco sé por qué se traen a inmigrantes para que luego tengan esa vida tan miserable.
0 K 8
oricha_1 #5 oricha_1
Si tna solo el gobierno creara soluciones habitacionales unipersonales para personas de bajos ingresos , verdad?
Que locura. Lo peor que la gente no se quiera dar cuenta que las leyes de la vivienda lo que hace es expulsar a las personas de menores ingresos y más vulnerables de acceder a soluciones habitacionales.
0 K 7
#1 BoosterFelix
Todo esto os ha pasado porque en las anteriores efemérides de la Casa Real no gritasteis lo suficientemente fuerte "¡Viva el Rey!", ni habéis puesto todavía suficientes medallas a Leonor, además de no haber enviado las suficientes flotillas a Gaza. Ya nos ha explicado Juan Carlos I en su libro que él intentaba que el Reino de España no se fuera muy a la derecha o muy a la izquierda, pero para que su hijo tenga mejor puntería, recordad que este próximo 21-N tenéis que gritar realmente…   » ver todo el comentario
1 K -1
#2 BoosterFelix
#1 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
1 K -1

menéame