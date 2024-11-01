edición general
Nuevos mini reactores nucleares están en peligro debido a temores relacionados con la vida silvestre en el Reino Unido (Eng)

La promesa de construir tres pequeños reactores modulares en la isla de Anglesey está amenazada por advertencias sobre el posible impacto en los charranes que anidan en la reserva natural local. Un plan para construir los primeros reactores modulares pequeños (SMR) en el sitio de Wylfa, en Gales del Norte, está en peligro por preocupaciones ambientales. Las obras podrían demorarse — algunos hablan de paralización — debido al impacto sobre colonias de aves marinas protegidas.

#2 diablos_maiq
¿Gales del Norte? xD xD
#1 omega7767
mira que hay poca naturaleza en RU, para tener que meter los mini reactores en lo poco que les queda
#6 TusT
En China esto no pasaría
#3 Olepoint
Reactores nucleares junto al océano ¿ Qué podría salir mal ? Fukushima no ha existido nunca.
#4 HeilHynkel
#3

Necesitan agua para enfriarse.
#5 Olepoint
#4 Lo sé, por eso Fukushima estaba donde estaba.

Nosotros necesitamos planeta.
