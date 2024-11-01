Nuevos mini reactores nucleares están en peligro debido a temores relacionados con la vida silvestre en el Reino Unido (Eng)

La promesa de construir tres pequeños reactores modulares en la isla de Anglesey está amenazada por advertencias sobre el posible impacto en los charranes que anidan en la reserva natural local. Un plan para construir los primeros reactores modulares pequeños (SMR) en el sitio de Wylfa, en Gales del Norte, está en peligro por preocupaciones ambientales. Las obras podrían demorarse — algunos hablan de paralización — debido al impacto sobre colonias de aves marinas protegidas.