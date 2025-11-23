edición general
Los nuevos evangelizadores de las redes sociales: "El joven de hoy se ahoga y necesita conocer a Jesucristo"

Un auditorio a reventar de jóvenes ruge cuando aparece el arzobispo de València, Enrique Benavent, vitoreado como si fuera un futbolista. Casi medio millar de chavales aplauden con fervor al prelado, pese a que él es solo el telonero. El plato fuerte de la tarde es un joven moderno que, estéticamente, no podría ser más distinto al arzobispo: gorra de béisbol, peinado estilo ‘mullet’, pantalones oversize y la biblia en un Ipad. Bienvenidos a la era de los nuevos evangelizadores de las redes sociales, donde el like es el nuevo "amén".

tul #1 tul
un auditorio a reventar para escuchar mentiras de la boca de un follacrios, no parece que sea lo que realmente necesita ningun joven
7 K 98
JackNorte #2 JackNorte
Al joven que se ahoga tienes que quitarle tus sucias manos del cuello y lo que no necesita son unas cadenas religiosas o que le metan en una terapia de conversion.
3 K 46
Malinke #8 Malinke
Pues no los hundáis más.
1 K 23
perrico #3 perrico
"Casi medio centenar de jóvenes"
Eso dice más del escaso tamaño del auditorio que le la audiencia que ha tenido el magufo.
1 K 22
wata #6 wata
Están cooian a los evangelistas americanos. Dentro de poco empezarán los exorcismos en directo y las visiones multitudinarias de Jesucristo.
Y sobre todo pasar el cepillo...
1 K 22
Urasandi #4 Urasandi
Y la biblia en Ipad.

Puchi 2.0
0 K 11
obmultimedia #5 obmultimedia
Todos tienen cara de tener apellidos compuestos
0 K 11
#7 guillersk
destilada odio, pero Cristo nuestro señor tiene perdón incluso para ti, especialmente para ti.
0 K 10

