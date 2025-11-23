Los nuevos evangelizadores de las redes sociales: "El joven de hoy se ahoga y necesita conocer a Jesucristo"

Un auditorio a reventar de jóvenes ruge cuando aparece el arzobispo de València, Enrique Benavent, vitoreado como si fuera un futbolista. Casi medio millar de chavales aplauden con fervor al prelado, pese a que él es solo el telonero. El plato fuerte de la tarde es un joven moderno que, estéticamente, no podría ser más distinto al arzobispo: gorra de béisbol, peinado estilo ‘mullet’, pantalones oversize y la biblia en un Ipad. Bienvenidos a la era de los nuevos evangelizadores de las redes sociales, donde el like es el nuevo "amén".