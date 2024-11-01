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Nuevos detalles del submarino de superarma ruso ‘Khabarovsk’

Nuevos detalles del submarino de superarma ruso ‘Khabarovsk’

Rusia está invirtiendo fuertemente en una nueva generación de «superarmas» diseñadas para eludir y potencialmente anular las defensas convencionales. La más destacada es Poseidón, un arma submarina autónoma, de propulsión nuclear y con capacidad nuclear, con un alcance prácticamente intercontinental. Poseidón se asemeja a un torpedo gigante y es extremadamente caro, requiere de la construcción de submarinos nucleares especializados para su transporte. Lo que está claro es que el submarino está diseñado exclusivamente para transportar a Poseidón

| etiquetas: khabarovsk , submarino , nuclear , torpedo , poseidón , dron , rusia
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18 comentarios
6 1 0 K 80 tecnología
Comentarios destacados:      
#10 Dav3n *
#7 Predecible y con el culo en llamas, como buen propagandista que eres :-D

Loh ruzoh no tienen tesnolojia, zolo chis de lavaorahjjj :ffu:

xD xD xD

PD: La próxima vez piensa bien lo que escribes antesdedarle al botón de enviar, isnorante :troll:
2 K 46
#14 eipoc
#11 apoyar no es la palabra, la palabra es usar.
1 K 30
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Se acerca el desfile, que estará desierto, y por algún lado hay que enseñar las wunderwaffen.
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Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
—... eres un ucronazi natontado, idiotizado por la propaganda occidental
—¡Cállate de una vez, José Joaquín, y termínate el colacao que hoy tienes examen de Sociales!
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Gry #4 Gry
¿Si los torpedos tienen alcance intercontinental para que demonios necesitas cargarlos en un submarino? ?(
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#8 Dav3n
#4 Para reducir el tiempo de respuesta en su interceptación y porque de esta forma el enemigo no puede saber si ha eliminado los lugares de lanzamiento.

De nada sirve disparar a los silos que tengas identificados si puedes tener un ICBM escondido al lado de tu costa.
1 K 31
alpoza #9 alpoza
#4 ¿para poder lanzarlos más cerca de tu enemigo y tengan menos tiempo de reacción?
1 K 32
#13 eipoc
#9 Déjales, son expertos en todo y de nada entienden.
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Gry #17 Gry
#9 Si llevan cabezas nucleares con estar cerca llega. Mandas a uno a 5km de Norfolk y todo lo que haya ahí se vuelve radiactivo. Un torpedo en medio del océano es muy complicado de detectar.
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#16 eipoc
#15 Los nazis se quedaron en Europa occidental, no tienes mas que ver como Zelenski le come el culo a Nethanyahu. Ambos judios y nazis.
Si no hubiese metido EEUU sus sucias manos en Ucrania nada de esto hubiera pasado, pero ya sabemos a qué se dedican día sí y día también en todos los puntos del planeta.
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antesdarle #1 antesdarle
Rusia es tan retrasada que en su capacidad de destrucción serían capaces de autodestruirse ellos antes.
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Alfon_Dc #5 Alfon_Dc *
#1
Y sin embargo, ahí está Alemania recortando médicos y pensiones, y el resto de europa, arruinandose para financiar la guerra en Ucrania mientras enfermos esperan 48 horas en urgencias porque no hay dinero para médicos... y por el Uuyy,que vienen los rusos y nos tiraran chips de lavadores a la cabeza!
4 K 53
antesdarle #11 antesdarle
#5 que está muy bien la película que te quieras montar, la realidad es que vamos a seguir apoyando a Ucrania. Si no estás de acuerdo vota a partidos que estén en contra. Somos un país mejorable pero una democracia. Si no estás cómodo con ello te puedes ir a Rusia mañana mismo si lo prefieres.
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#12 eipoc
#5 y eso no es nada, verás cuando recorten las pensiones y las dejen en un mero subsidio, salarios de mierda, más aún, sanidad famélica y nos empiecen a repartir jarabe de palo en las calles cuando protestemos, jubilados incluidos.

A ver qué dice esta panda de descerebrados luego.
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#15 mosquis
#5 #12 Mejor dejamos a los nazis ocupar los sudetes y el pasillo de Danzig, quiero decir, que Rusia se anexione el Donbás y el resto de Ucrania, en qué estaría yo pensando.
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#6 Dav3n
#1 No os cansáis nunca de decir estupideces?

Y que sueltes esta perla después de ver que incluso Irán se está pasando por la piedra las super armas occidentales de la mayor potencia del planeta xD xD xD

Mención aparte a la ristra de linces que te votan positivo, como se nota que empieza a llegar el dinerito europeo para más propaganda de la buena :-D
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antesdarle #7 antesdarle
#6 Para soltar estupideces ya te tenemos a ti. Anda y termina la botella de vodka que te han dado para venir a compartirlas aquí.
5 K -31
Tkachenko #18 Tkachenko
#6 se autovota con clones, no te quepa duda
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menéame