Nuevos detalles del submarino de superarma ruso ‘Khabarovsk’

Rusia está invirtiendo fuertemente en una nueva generación de «superarmas» diseñadas para eludir y potencialmente anular las defensas convencionales. La más destacada es Poseidón, un arma submarina autónoma, de propulsión nuclear y con capacidad nuclear, con un alcance prácticamente intercontinental. Poseidón se asemeja a un torpedo gigante y es extremadamente caro, requiere de la construcción de submarinos nucleares especializados para su transporte. Lo que está claro es que el submarino está diseñado exclusivamente para transportar a Poseidón
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Loh ruzoh no tienen tesnolojia, zolo chis de lavaorahjjj
PD: La próxima vez piensa bien lo que escribes antesdedarle al botón de enviar, isnorante
—¡Cállate de una vez, José Joaquín, y termínate el colacao que hoy tienes examen de Sociales!
De nada sirve disparar a los silos que tengas identificados si puedes tener un ICBM escondido al lado de tu costa.
Si no hubiese metido EEUU sus sucias manos en Ucrania nada de esto hubiera pasado, pero ya sabemos a qué se dedican día sí y día también en todos los puntos del planeta.
Y sin embargo, ahí está Alemania recortando médicos y pensiones, y el resto de europa, arruinandose para financiar la guerra en Ucrania mientras enfermos esperan 48 horas en urgencias porque no hay dinero para médicos... y por el Uuyy,que vienen los rusos y nos tiraran chips de lavadores a la cabeza!
A ver qué dice esta panda de descerebrados luego.
Y que sueltes esta perla después de ver que incluso Irán se está pasando por la piedra las super armas occidentales de la mayor potencia del planeta
Mención aparte a la ristra de linces que te votan positivo, como se nota que empieza a llegar el dinerito europeo para más propaganda de la buena