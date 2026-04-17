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Los nuevos bloqueos de las operadoras al fútbol funcionan regular: "Lo estaba viendo de manera legal y me echaron cuatro veces"

Los nuevos bloqueos de las operadoras al fútbol funcionan regular: "Lo estaba viendo de manera legal y me echaron cuatro veces"

Si pensabas que los bloqueos en internet se limitaban al fin de semana por los partidos de fútbol ligueros, te equivocas. Durante los duelos de Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona o Bayern de Múnich frente al Real Madrid, miles de usuarios en España han descubierto que su conexión a internet también va a resentirse entre semana, aunque lo que estén haciendo con ella sea absolutamente legal. Webs que dejan de cargar, servicios que fallan y retransmisiones legales que se cortaban sin explicación.

| etiquetas: bloqueos , operadoras , fúbol , funcionan , regular
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4 comentarios
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masde120 #1 masde120 *
se lo merecen por alimentar la mafia
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josde #2 josde
#1 Eso le pasa por pagar lo que no debía y alimentar a esa panda de chorizos.
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ronko #4 ronko
La vida pirata es la vida mejor!
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MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Hostias, pues algún colega se ha pasado toda la semana viéndolo y ya confirmo que no paga los 100 y pico pavos. Y sin ningún problema.
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menéame