Nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego: Un dron mata a dos palestinos en la capital

Ciudad de Gaza (EFE).- Un dron israelí mató este miércoles a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según informó el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos. EFE comprobó a primera hora de este miércoles que durante más de treinta minutos, tanques y drones israelíes abrieron fuego contra los puntos designados por Israel como «zona militarizada» del barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.