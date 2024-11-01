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El nuevo vídeo de Netanyahu para demostrar su buen estado de salud no evita comentarios en las redes: "¡Le desaparece un anillo!"
Tras unas imágenes tomando un café con las que acallaba los rumores sobre su muerte, ha vuelto a publicar un segundo vídeo en el que habla con dos jóvenes a las afueras de Jerusalén.
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#1
chewy
estas teorías conspiranoicas son de traca, si hubiera muerto en un ataque iraní el presidente de Israel, hubieran intensificado todos los ataques de una manera sin precedentes.
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#3
makinavaja
#1
O no... sin un líder firme.. solo harán lo que les deje EEUU...
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#4
chewy
#3
tienen potencia de sobra para hacer lo que he dicho. y en este caso han sido ellos los que han tirado de USA no al reves
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#6
Suleiman
Yo creo que estará escondido en un bu ker o en otro país y se crean estos videos por IA para demostrar que es un tío valiente y domina el relato.
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#2
magnifiqus
*
Joder, anoche lo vi y flipé. Hasta entonces no le daba mucha veracidad a las teorías de que algo le ha pasado, pero desde anoche...
Mi apuesta es que ha sufrido una embolia o algo similar, y tienen que esperar para ver en qué condiciones sale.
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#5
tul
#2
exacto, una embolia hipersonica
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