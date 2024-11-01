edición general
5 meneos
80 clics
El nuevo vídeo de Netanyahu para demostrar su buen estado de salud no evita comentarios en las redes: "¡Le desaparece un anillo!"

El nuevo vídeo de Netanyahu para demostrar su buen estado de salud no evita comentarios en las redes: "¡Le desaparece un anillo!"

Tras unas imágenes tomando un café con las que acallaba los rumores sobre su muerte, ha vuelto a publicar un segundo vídeo en el que habla con dos jóvenes a las afueras de Jerusalén.

| etiquetas: vídeo , netanyahu , salud , anillo
4 1 0 K 58 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
chewy #1 chewy
estas teorías conspiranoicas son de traca, si hubiera muerto en un ataque iraní el presidente de Israel, hubieran intensificado todos los ataques de una manera sin precedentes.
1 K 21
makinavaja #3 makinavaja
#1 O no... sin un líder firme.. solo harán lo que les deje EEUU...
1 K 25
chewy #4 chewy
#3 tienen potencia de sobra para hacer lo que he dicho. y en este caso han sido ellos los que han tirado de USA no al reves
0 K 10
#6 Suleiman
Yo creo que estará escondido en un bu ker o en otro país y se crean estos videos por IA para demostrar que es un tío valiente y domina el relato.
0 K 13
magnifiqus #2 magnifiqus *
Joder, anoche lo vi y flipé. Hasta entonces no le daba mucha veracidad a las teorías de que algo le ha pasado, pero desde anoche... :tinfoil: Mi apuesta es que ha sufrido una embolia o algo similar, y tienen que esperar para ver en qué condiciones sale.
0 K 10
tul #5 tul
#2 exacto, una embolia hipersonica xD
0 K 13

menéame