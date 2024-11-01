edición general
El nuevo viceconsejero de Sanidad de Moreno votó en contra de retirar la medalla de oro de Motril a Franco en 2020

En 2020, los grupos municipales de PP, CS, Vox y Pmas, votaron en contra de retirar la medalla de oro de la ciudad a Franco, una iniciativa que sí se aprobó en 2024, con los votos a favor del PP

comentarios
io1976 #2 io1976
Oh! Qué sorpresa para nadie, para sus votantes los que menos.
pepel #4 pepel
No se podía esperar otra cosa, sabiendo que vienen todos de Fuerza Nueva.
#7 trasparente
Pero ¿Qué tiene esto de raro en un partido franquista como el PP?
#8 Katos
#7 el Barca le dio a Franco dos medallas de oro. #5
El engaño continua... al igual que tuvo presidentes franquistas durante años.

Enrique Piñeyro
Francesc Miró
Cehona #5 Cehona
Normal que Vox este a favor de su designación
Es la teoría de los Conjuntos
economipedia.com/definiciones/teoria-de-conjuntos.html
ipanies #3 ipanies
Y que esperabais que fuese un sindicalista republicano y ateo???
Shuquel #1 Shuquel
Lo noticiable es que hubiera votado a favor.
jacm #6 jacm
A mí estas cosas, por más que sean habituales, me preocupan muchísimo.
? Somos incapaces de ver el problema de tener dirigentes incultos y fascistas ?
Hay que espabilar, empezando por un mínimo de sensatez y ética a la hora de votar.
