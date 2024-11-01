El nuevo sistema operativo del consumo

La alianza entre Walmart y OpenAI, que permitirá comprar directamente desde ChatGPT, no es un simple anuncio más o un avance menor en comercio electrónico: es la consolidación del modelo en el que la inteligencia artificial deja de ser herramienta para convertirse en intermediario universal. Walmart habla de «agente de compra proactivo», capaz de aprender, prever y actuar antes de que el cliente decida.