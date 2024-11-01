edición general
El nuevo sistema operativo del consumo

La alianza entre Walmart y OpenAI, que permitirá comprar directamente desde ChatGPT, no es un simple anuncio más o un avance menor en comercio electrónico: es la consolidación del modelo en el que la inteligencia artificial deja de ser herramienta para convertirse en intermediario universal. Walmart habla de «agente de compra proactivo», capaz de aprender, prever y actuar antes de que el cliente decida.

#3 MPR
Conclusión: nunca hacer caso de lo que te diga que compres una IA, sería como hacerle caso al cajero del banco cuando te decía "compra nuestras preferentes que son lo más".

Aunque, conociendo a las IA, son capaces de que la mayoría de los artículos que pretendan venderte ni existan, simples alucinaciones de las suyas. :-D
2
alcama #4 alcama
#3 Yo solo hago caso a Javier Ruíz
0
jonolulu #1 jonolulu
Si ya nos quedaban pocas cosas que decidir, y qué consumir es una de ellas, ahora viene la IA para hacerlo por nosotros.

Bonita libertad nos está quedando
0
pip #6 pip
A mi me resulta bastante curioso que quieran verderlo como una herramienta profesional y a la vez para porno y teletienda.
0
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Hacer la compra con IA, me ha venido a la cabeza el chiste del cristasol.
0
balancin #2 balancin
Se ven una retahíla de devoluciones y cancelaciones en el horizonte
0

