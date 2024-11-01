Un nuevo Reglamento limita a 18.000 euros anuales las donaciones a los partidos políticos europeos de empresas y personas físicas

Casos de financiación opaca como sucede con la investigación judicial abierta al eurodiputado Alvise tras las elecciones europeas, justifican el Reglamento (UE) 2025/2445, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el pasado A partir de ahora, los partidos y fundaciones políticas europeas están obligados a garantizar una mayor transparencia en sus ingresos, para lo que están obligados a publicar en la web de la Autoridad para los partidos políticos y sus fundaciones, que es un nuevo organismo independiente de la UE
1) Los partidos no pueden vivir conn lo que se les asigna por representante. Hay que darle una vuelta a eso.
2) Donaciones limitadas.
3) Límite legal de asesores carguetes a dedo y personal interno. Que coño es ese puto cachondeo? . Los partidos son agencias de colocación de peña mediocre sin curro que se arriman y hacen de mano de obra gratuita en las elecciones para luego ver que cae.
4) Límite de deuda y prohibición de condonación de la misma. A ti te la perdonan? A que no?
Multiplicación de penas a corruptos y corruptores.
Hay que meterle mano a este tema ya, porque esta generando el mayor foco de corrupción organizada de este país, y no hablo de 1 partido. Es transversal.
Estan muy mal acostumbrados a cobrar un pastizal teniendo a infinidad de asesores detras de cada diputado.
Es como lo de lis salarios. Puedo entender que aborden los salarios de los políticos y los cerremos en cantidades razonables de mercado, me parece más lícito eso que hacernos trampas al solitario diciendo que sus señorías ganan 50 mil al año si luego tienen 100 mil de pulses por mil mierdas.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
En lo de los asesores, de acuerdo