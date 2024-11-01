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Nuevo lema electoral: "nos meamos en tu cara"
Sktech satírico sobre el nuevo lema electoral de Pedro Sánchez
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:
lema electotal
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EXTELOPEDIA
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EXTELOPEDIA
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#4
oceanon3d
*
¡Tu canal de información patriota y humor paródico anti woke! ...se anuncia la mierda esta ... pero de los que dan especialmente asco
Otro canal mas de la misma mierda, mas allá de la derecha, solo que con muñequitos para manipular a los mas tontos a la derecha de los tontos.
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#5
Estoeslaostia
#4
pues si hay muñecos tipo " goma- espuma", tiene que ser todo cierto.
Yo, me lo creo.
Goma Espuma no engaña.
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#6
Feindesland
#4
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#1
Feindesland
@retruecano
. Pagas tú.
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#2
Pertinax
#1
Me encanta tu desapego por el karma.
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#3
Feindesland
#2
Una apuesta es una apuesta. Jajaja
Y unas cañas valen más que medio punto, ¿no?
2
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#7
OCLuis
*
Mejor que se meen en mi cara a que maten a los míos y luego se caguen en mis muertos cuando pido que se haga justicia.
Ese es el PP... el de antes, el de ahora y el de dentro de 3 años.
1
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Otro canal mas de la misma mierda, mas allá de la derecha, solo que con muñequitos para manipular a los mas tontos a la derecha de los tontos.
Yo, me lo creo.
Goma Espuma no engaña.
Y unas cañas valen más que medio punto, ¿no?
Ese es el PP... el de antes, el de ahora y el de dentro de 3 años.