edición general
4 meneos
20 clics
Nuevo hub global de AstraZeneca en el edificio Estel refuerza el liderazgo de Barcelona en ciencias de la vida

Nuevo hub global de AstraZeneca en el edificio Estel refuerza el liderazgo de Barcelona en ciencias de la vida

La misión principal del hub es acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos a través de tecnologías revolucionarias para “lograr ir más allá de la investigación tradicional”. A través de este método la compañía pretende acelerar el desarrollo de nuevas terapias para mejorar la vida de los pacientes a escala mundial y contribuir al lanzamiento de 20 nuevos medicamentos antes de 2030 en áreas clave como la oncología, las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, respiratorias e inmunológicas, así como enfermedades raras, ...

| etiquetas: astrazeneca , barcelona , investigación , farmaceútica
3 1 0 K 37 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
alcama #2 alcama
Barcelona más bien es líder en ciencias del atraco xD
0 K 6
woody_alien #3 woody_alien
#2 Ottia, que peluco má guapo, ¿me lo prestas?  media
0 K 12
#1 ZamoraBigote
Pretender, pretender......lo que pretende es ganar dinero. Da la casualidad de que lo hace investigando medicamentos pero ese es el medio, el objetivo es ganar dinero.
1 K 6
robustiano #4 robustiano *
#1 ¿AstraZeneca? ¿Los de la vacuna del COVID que era poco más que agua con gas? :troll:
0 K 16

menéame