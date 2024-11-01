Nuevo hub global de AstraZeneca en el edificio Estel refuerza el liderazgo de Barcelona en ciencias de la vida

La misión principal del hub es acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos a través de tecnologías revolucionarias para “lograr ir más allá de la investigación tradicional”. A través de este método la compañía pretende acelerar el desarrollo de nuevas terapias para mejorar la vida de los pacientes a escala mundial y contribuir al lanzamiento de 20 nuevos medicamentos antes de 2030 en áreas clave como la oncología, las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, respiratorias e inmunológicas, así como enfermedades raras, ...