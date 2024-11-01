Nuevo golpe para el EuroDrone: la marina alemana comprará drones MQ-9B SeaGuardian de EE.UU

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) ha aprobado nada menos que treinta proyectos de armamento por un total de 50 000 millones de euros. Sería tentador pensar que se trata de un regalo de Navidad adelantado para la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), sobre todo porque se espera que el próximo año cuente con un presupuesto de 87 200 millones de euros, complementado con otros 25 500 millones de euros procedentes del fondo especial creado para subsanar sus deficiencias de capacidad.