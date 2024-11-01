Un nuevo estudio encuentra la respuesta a una paradoja sobre agujeros negros planteada por Stephen Hawking

El famoso físico teórico Stephen Hawking (1942-2018) propuso que los agujeros negros emiten radiación y se evaporan lentamente con el tiempo, lo que da lugar a una inquietante contradicción conocida como la paradoja de la pérdida de información. Cuando se evapora por completo, la información sobre todo lo que ha caído en él parece desvanecerse, violando un principio fundamental de la mecánica cuántica. Ahora, un nuevo estudio, publicado el 19 de marzo sugiere que la respuesta podría residir en la estructura oculta del espacio-tiempo mismo.