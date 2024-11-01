edición general
4 meneos
4 clics
Nuevo estudio afirma que el mundo produce comida para 15.000 millones de personas, pero solo la mitad de las calorías llega a los platos

Nuevo estudio afirma que el mundo produce comida para 15.000 millones de personas, pero solo la mitad de las calorías llega a los platos

El planeta ya cultiva más alimentos de los que necesitamos. En 2020, los campos agrícolas generaron suficientes calorías para alimentar a 15.000 millones de personas. Pero sólo la mitad dterminó en los platos. El resto se desvió hacia alimentación animal, biocombustibles o usos industriales. De 2010 a 2020, la producción global de calorías aumentó un 24%, pero las destinadas directamente a las personas crecieron apenas 16%. La diferencia se esfuma, sobre todo, entre piensos, combustibles y pérdidas.

| etiquetas: comida , hambre , hambruna , caloría , cultivo , carne , biocombustible , pienso , fao
3 1 0 K 44 ciencia
2 comentarios
3 1 0 K 44 ciencia
#1 PatoWC_
Jajajaja menudo artículo de mierda. Las calorías se necesitan para el pienso de los animales que nos comemos, que a su vez se necesita transportar y procesar en la industria que a su vez necesita calorías para funcionar.
0 K 6
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Parece que solo cuenta las calorias provinientes de los cultivos vegetales pero no todo lo que se cultiva son alimentos para las personas , y lo que se destina a pienso, transporte o usos industriales no se "esfuma"
0 K 11

menéame