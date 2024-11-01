Nuevo estudio afirma que el mundo produce comida para 15.000 millones de personas, pero solo la mitad de las calorías llega a los platos

El planeta ya cultiva más alimentos de los que necesitamos. En 2020, los campos agrícolas generaron suficientes calorías para alimentar a 15.000 millones de personas. Pero sólo la mitad dterminó en los platos. El resto se desvió hacia alimentación animal, biocombustibles o usos industriales. De 2010 a 2020, la producción global de calorías aumentó un 24%, pero las destinadas directamente a las personas crecieron apenas 16%. La diferencia se esfuma, sobre todo, entre piensos, combustibles y pérdidas.