Nuevo director de la Oficina Antifrau cobrará 12.000€/mes mientras denunciantes critican la ineficacia del organismo

Nuevo director de la Oficina Antifrau cobrará 12.000€/mes mientras denunciantes critican la ineficacia del organismo

La Oficina Antifrau de Catalunya estrena director con un sueldo de casi 12.000 euros brutos mensuales, mientras continúan las constantes quejas de denunciantes sobre la supuesta ineficacia del organismo. Muchos ciudadanos que han intentado reportar casos de corrupción critican la falta de respuesta, la lentitud en las investigaciones y la sensación de que sus denuncias caen en saco roto. ¿Un organismo antifrau que no combate el fraude? Las críticas siguen acumulándose mientras los sueldos públicos de sus directivos no paran de crecer.

comentarios
berkut
Un chiringuito con un bonito nombre

Konekallejera
#1 y unos grandes sueldos por observar y hacer teatro

elgranpilaf
Atajo de sinvergüenzas

render
Cuando dicen que no hay dinero para las pensiones yo alucino… dinero hay a montones, solo hay que querer gestionarlo bien. Hay derroche por doquier >:-(

Konekallejera
#4 Este chiringuito no sirve para nada, solo sirve para saber lo que se denuncia y quien lo denuncia, ni investigan las corruptelas que se denuncian ni protegen a quienes denuncian, eso si, buenos sueldazos

Macnulti_reencarnado
España nos roba.


