Nuevo director de la Oficina Antifrau cobrará 12.000€/mes mientras denunciantes critican la ineficacia del organismo

La Oficina Antifrau de Catalunya estrena director con un sueldo de casi 12.000 euros brutos mensuales, mientras continúan las constantes quejas de denunciantes sobre la supuesta ineficacia del organismo. Muchos ciudadanos que han intentado reportar casos de corrupción critican la falta de respuesta, la lentitud en las investigaciones y la sensación de que sus denuncias caen en saco roto. ¿Un organismo antifrau que no combate el fraude? Las críticas siguen acumulándose mientras los sueldos públicos de sus directivos no paran de crecer.