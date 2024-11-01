edición general
Un nuevo análisis del genoma del tigre de Tasmania revela que su declive comenzó hace 6 millones de años: el hallazgo cambia lo que sabíamos sobre su desaparición

A lo largo de las décadas, la desaparición del tilacino —también conocido como tigre o lobo de Tasmania— se ha atribuido a la caza implacable por parte de los colonos europeos. Pero de acuerdo con una investigación, esta criatura, que una vez vagó libre por Australia y Nueva Guinea, ya llevaba en su interior las semillas de su desaparición desde hacía millones de años.

#1 Pitchford
Igual estaba ya en proceso de extinción por sus problemas genéticos, pero seguramente los humanos le dieron la puntilla.
#4 Lusco2
#1" llevaba en su interior las semillas de su desaparición desde hacía millones de años"
Parece una broma, el bicho fumaba y no tenia prisa
#7 Tronchador.
#4 #1 El gen de la alergia a los ingleses ¿No?. Venga hombre. Lo extinguimos nosotros los humanos
#2 cocococo *
Nacer es este mundo y hacerlo en forma de animal o inglés debe ser una putada. ¿Te gustaría a ti ser un tigre en lugar de una persona? Todo el día saltando por la selva, con sed, hambre, todo picado de bichos, sin Opel Corsa, sin Internet, vaya cosa.
#3 Tronchador.
Hace 6 millones de años... Y desaparece justo cuando llegan los europeos... ¿Casualidad? Como la megafauna de América... Casualidad, también estaba en declive cuando aparecieron los humanos...
Al final no tenemos culpa de nada.
#5 Leon_Bocanegra *
#3 son cosas que pasan, casualidades. A mí me pasó con unas sales del himalaya. Llebavan miles de años en el glaciar y justo la bolsa que yo compré caducaba en dos meses.
#6 Tronchador.
#5 Poco te pasa por comprar esa mierda:
hitgym.learnworlds.com/blog/sal-himalaya-moda-estafa
PD Tú comentario me ha encantado.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
En el Ark (S.E.) era muy buen bicho para tamear, de los mejores hasta que lo superó el Shadowmane.
