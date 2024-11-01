Un nuevo análisis del genoma del tigre de Tasmania revela que su declive comenzó hace 6 millones de años: el hallazgo cambia lo que sabíamos sobre su desaparición

A lo largo de las décadas, la desaparición del tilacino —también conocido como tigre o lobo de Tasmania— se ha atribuido a la caza implacable por parte de los colonos europeos. Pero de acuerdo con una investigación, esta criatura, que una vez vagó libre por Australia y Nueva Guinea, ya llevaba en su interior las semillas de su desaparición desde hacía millones de años.
| etiquetas: tigre , tasmania , extinción , genes , tilacino
Parece una broma, el bicho fumaba y no tenia prisa
Al final no tenemos culpa de nada.
hitgym.learnworlds.com/blog/sal-himalaya-moda-estafa
PD Tú comentario me ha encantado.