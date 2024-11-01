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Las nuevas fotografías desclasificadas de los Fenómenos Aéreos No Identificados (antiguos OVNIs) no son gran cosa, la verdad

Las nuevas fotografías desclasificadas de los Fenómenos Aéreos No Identificados (antiguos OVNIs) no son gran cosa, la verdad

La verdad debe seguir ahí fuera, porque la nueva desclasificación de fotos de FANIs (antiguamente: OVNIs) del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América no aportada nada más allá de unas cuantas fotos en blanco y negro de manchas, píxeles como puños, motas y reflejos de lentes dignos de una operación de márketing de mercadillo. «Archivos secretos sobre vida extraterrestre», dicen algunos. Pero las fotos parecen más bien la colección de pruebas forenses de un parabrisas que ha estado circulando por la autopista de Albacete en agosto

| etiquetas: ovni , fani , conspiranoia , departamento de guerra , eeuu , opinión
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5 comentarios
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arturios #3 arturios *
Dejando a parte los archivos Epstein, la guerra que se ha montado en Irán, el intento de golpe de estado que está preparando, el desastre de los aranceles, el desastre de presidencia y todo eso y suponiendo que esto pasase en un entorno "normal":

- Ovnis o fanis hay muchos pero de ahí a que sean vehículos espaciales de civilizaciones alienígenas hay un salto terrible, con casi absoluta seguridad son fenómenos de lo más triviales en un momento raro que los hace, pues eso, raros.

- Y…   » ver todo el comentario
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shinjikari #4 shinjikari *
#3 SI a todo, pero especialmente al último párrafo. Es increíble la cantidad de piruetas mentales que usa la gente para ignorar lo que sabemos del universo solo para darles alas a sus fantasías (que son magníficas siempre que se reconozcan como tales).

Yo creo que a todos nos encantaría que la historia de los hombrecillos verdes fuera real, pero la realidad es tozuda.
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#1 concentrado *
"no aportada nada más allá de unas cuantas fotos en blanco y negro de manchas" Aportan despiste y que gente mire hacia otra parte. Y con esto intentan conseguir su objetivo.
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shinjikari #2 shinjikari
#1 ¿Qué objetivo? ¿Quienes?
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
Ovnis y Epstein: las desclasificaciones 'controladas' de Trump para tapar sus fracasos geopolíticos
www.meneame.net/m/actualidad/ovnis-epstein-desclasificaciones-controla
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menéame