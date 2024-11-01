Las nuevas fotografías desclasificadas de los Fenómenos Aéreos No Identificados (antiguos OVNIs) no son gran cosa, la verdad

La verdad debe seguir ahí fuera, porque la nueva desclasificación de fotos de FANIs (antiguamente: OVNIs) del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América no aportada nada más allá de unas cuantas fotos en blanco y negro de manchas, píxeles como puños, motas y reflejos de lentes dignos de una operación de márketing de mercadillo. «Archivos secretos sobre vida extraterrestre», dicen algunos. Pero las fotos parecen más bien la colección de pruebas forenses de un parabrisas que ha estado circulando por la autopista de Albacete en agosto