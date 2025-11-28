edición general
Las nuevas armas que cambiarán la guerra del futuro y acabarán con el dominio de los drones

La guerra ruso-ucraniana ha obligado a ambos bandos a innovar, ningún bando ha hecho uso generalizado de medios aéreos tradicionales como los cazas supersónicos. En su lugar, los drones están ahora dominando la guerra. Según cifras ucranianas, los drones están causando un porcentaje abrumador de todas las bajas que sufre el país, ascendiendo a entre el 60-70%. Sin embargo, la historia muestra que los avances tecnológicos en la guerra suele ir seguido del desarrollo de contramedidas. Y ahora estamos asistiendo al surgimiento de armas antidrones.

HeilHynkel
Según cifras ucranianas, los drones están causando un porcentaje abrumador de todas las bajas que sufre el país, ascendiendo a entre el 60-70%.

Hay vídeos donde ves el verdadero potencial, chismes que se dan la vuelta para alcanzar al vehículo en su parte más débil, drones que entran por ventanas y buscan en los edificios, drones entrando dentro de los búnkeres en las trincheras, drones entrando (ya no digo tirando granadas, entrando en el dron) por las escotillas de los blindados, buscando huecos en las protecciones externas ..... y esto son los FPV, que los hay de más tipos.

El más cabrón, un soldado se quería hacer el muerto y el dron se posa a su lado a ver que hace.
3
Deviance
#4 Buenos días compañero, tírate el rollo y pásate algún video de esos.
cc: #2
2
Dragstat
@tul en el sub de armas puedes votar cualquier cosa a esta noticia menos justo irrelevante :clap:
2
tul
#1 en el sub de armas lo ultimo que esperaba encontrar es un mojon de elconfidencial
0
Dragstat
#6 Claro, eso es lo que me refiero, tienes otras 10 opciones para votar de forma negativa, que sea de El Confidencial no la convierte en irrelavante.
1
Aperitx
Los ucranianos para defenderse de los drones rusos pusieron unas redes sobre las carreteras, ayer vi un video donde los rusos quemaban esas redes con drones incendiarios.
1
ChatGPT
#2 siguiente paso: drones bomberos (de apagar incendios, de los otros ya hay)
2
ElBeaver
#2 se pondrán redes que no se quemen
0
tpm1
#2 Los ucranianos y los rusos.
1

