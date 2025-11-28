Las nuevas armas que cambiarán la guerra del futuro y acabarán con el dominio de los drones

La guerra ruso-ucraniana ha obligado a ambos bandos a innovar, ningún bando ha hecho uso generalizado de medios aéreos tradicionales como los cazas supersónicos. En su lugar, los drones están ahora dominando la guerra. Según cifras ucranianas, los drones están causando un porcentaje abrumador de todas las bajas que sufre el país, ascendiendo a entre el 60-70%. Sin embargo, la historia muestra que los avances tecnológicos en la guerra suele ir seguido del desarrollo de contramedidas. Y ahora estamos asistiendo al surgimiento de armas antidrones.