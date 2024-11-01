Nueva Zelanda: Un ladrón se traga un colgante de un huevo de Fabergé y la policía lo recupera de forma natural

La policía de Nueva Zelanda recuperó un huevo de Fabergé verde con incrustaciones de diamantes valorado en unos 20.000 dólares, tras vigilar durante seis días al ladrón acusado de tragárselo. El hombre de 32 años engulló el huevo,con una cadena de oro, a finales de la semana pasada en una tienda de Auckland, pero fue arrestado antes de que pudiera huir. “La policía puede confirmar que se ha recuperado el colgante” un agente fue asignado para vigilar al acusado mientras expulsaba de forma natural la pieza de joyería dijo un comunicado.