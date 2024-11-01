Nueva York: empresas como UberEats y otras deberán entregar 5 millones de dólares por salarios no pagados a exrrepartidores

"En el primer mes de esta administración, nuestra ciudad ha dejado algo inequívocamente claro: hay cero tolerancia ante la explotación de los trabajadores, el recorte de las protecciones laborales o la manipulación de nuestra economía para favorecer a las corporaciones adineradas a costa de los trabajadores”, afirmó el alcalde Mamdani. El comisionado del Departamento de Protección al Consumido agregó que la era de las grandes corporaciones que se lucran pagando salarios bajos a sus trabajadores "ha terminado”.