Nueva York demanda a Valve: acusa a sus cajas de botín de incitar al juego en los menores

El estado de Nueva York demanda a Valve por su sistema de loot boxes en Team Fortress 2, Counter-Strike 2 y DOTA 2 que en su opinión animan a los menores a dar el salto a los juegos de azar. "Valve ha ganado miles de millones de dólares permitiendo que niños y adultos jueguen ilegalmente para tener la oportunidad de ganar valiosos premios virtuales. Estas funciones son adictivas,dañinas e ilegales,y mi oficina está demandando para detener la conducta ilegal de Valve y proteger a los neoyorquinos" dice Letitia James, fiscal general de Nueva York

Las cajas de botín deberían estar prohibidas por ley... creo que algún país ya lo hace, voy a mirar.

Mirado, me sonaba de Diablo Immortal:

Diablo Immortal is not released in Belgium and the Netherlands due to strict local gambling regulations prohibiting randomized "loot boxes". The game’s mechanics, specifically paid randomized rewards, violate these anti-gambling laws. Consequently, the game is unavailable on Battle.net, Apple App Store, and Google Play Store in these countries.

Pues debería ser así en todo el mundo mundial!
#1 Parece que ya hay un buen montón de países con legislación al respecto o qué están trabajando en ello:

www.markdownpaste.com/document/legislacin-lootboxes-por-pais
