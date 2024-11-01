Nueva York demanda a Valve: acusa a sus cajas de botín de incitar al juego en los menores

El estado de Nueva York demanda a Valve por su sistema de loot boxes en Team Fortress 2, Counter-Strike 2 y DOTA 2 que en su opinión animan a los menores a dar el salto a los juegos de azar. "Valve ha ganado miles de millones de dólares permitiendo que niños y adultos jueguen ilegalmente para tener la oportunidad de ganar valiosos premios virtuales. Estas funciones son adictivas,dañinas e ilegales,y mi oficina está demandando para detener la conducta ilegal de Valve y proteger a los neoyorquinos" dice Letitia James, fiscal general de Nueva York