Nueva York declara el estado de emergencia por megatormenta

El estado de Nueva York se unió a los que han declarado emergencia por la gran tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos este fin de semana y que se espera que provoque cortes de electricidad, caída de árboles, temperaturas gélidas, fuertes nevadas, hielo y una ola de frío que impactará a millones de personas. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró hoy el estado de emergencia ante la llegada del temporal, aumentando así a al menos 14 el número de estados que han dado este paso, lo que les permite agilizar.