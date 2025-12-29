edición general
La nueva tasa turística de Bucarest entrará en vigor el próximo año, esto es lo que necesita saber

Los viajeros que se dirijan a Bucarest en 2026 tendrán que pagar una nueva tasa turística, pese al creciente rechazo del sector hotelero. El Consejo General del Municipio de Bucarest publicó a comienzos de este mes un borrador de gravamen especial para ayudar a promocionar el turismo en la capital. La medida se aprobó sólo cuatro días después, el martes 23 de diciembre, y ha despertado preocupación por la ausencia de un plan concreto sobre el uso de los fondos.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
A partir del próximo año, cada turista que se aloje en Bucarest pagará diez leus rumanos, unos dos euros, por noche. A diferencia de muchas otras ciudades, la tasa no variará en función del precio del alojamiento. El cobro lo efectuarán los alojamientos, las plataformas de reserva en línea como Airbnb y Booking.com o las agencias de viajes.

#4 Pitchford
Dos euros no es una tasa disuasoria, es simplemente una tasa recaudatoria.. Irrelevante.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues ya no voy, me voy a Bali cojones

nospotfer #3 nospotfer
hay algo que hacer en Bucarest? vale la pena ir?

Feindesland #5 Feindesland
#3 Pasé un hambre allí hace 30 años...

xD xD

No vuelvo ni de coña.


