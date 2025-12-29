La nueva tasa turística de Bucarest entrará en vigor el próximo año, esto es lo que necesita saber

Los viajeros que se dirijan a Bucarest en 2026 tendrán que pagar una nueva tasa turística, pese al creciente rechazo del sector hotelero. El Consejo General del Municipio de Bucarest publicó a comienzos de este mes un borrador de gravamen especial para ayudar a promocionar el turismo en la capital. La medida se aprobó sólo cuatro días después, el martes 23 de diciembre, y ha despertado preocupación por la ausencia de un plan concreto sobre el uso de los fondos.