edición general
4 meneos
85 clics
Nueva revelación destruye evidencia icónica de la existencia del BigFoot

La cinta consiste en 40 segundos de metraje grabados el año anterior a PGF que nunca nadie llegó a ver... hasta ahora. Estos 40 segundos demostrarían definitivamente una vez más que PGF fue un bulo fabricado por Roger Patterson y Robert Gimlin, en el que Bob Heironimus se disfrazó de gorila y caminó por el bosque de Bluff Creek para crear el cortometraje. También confirma que Patricia Patterson y Clint Patterson (mujer e hijo de Roger) sabían que era un montaje, y que el disfraz fue quemado (que explica por qué nunca apareció).

| etiquetas: bigfoot , pie , grande , sasquatch , misterio , evidencia
3 1 0 K 39 actualidad
8 comentarios
JanSmite #1 JanSmite
"Para los que quieren saber, los 40 segundos de metraje encontrados por Brooks muestran la grabación de un ensayo de escena con un Pie Grande más delgado, caminando por una zona boscosa similar a la que finalmente se utilizó en PGF."
0 K 20
Thornton #4 Thornton
#1 ¿En serio hace falta un vídeo para saber que BigFott es un camelo? :shit:
0 K 19
calde #6 calde
#4 Joder, no te ha coincidido nunca pasar cerca de una iglesia o cualquier otro templo? Qué suerte tienes...
1 K 19
calde #7 calde
#3 Son difíciles de ver por su tamaño...
0 K 16
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡¿No jodas que es falso?¡
0 K 16
#3 capitan.meneito
#2
El vídeo.
Los BigFoots es que no se dejan ver.
0 K 10
Metabarón #5 Metabarón
Siempre nos quedará el yeti.
0 K 10
ronko #8 ronko
#5 O Harry Henderson. :troll:  media
0 K 8

menéame