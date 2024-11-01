La nueva regulación de pisos turísticos de València se activa el mes que viene tras dos años de moratoria

Una normativa que establece varios ratios de saturación de alojamientos turísticos según el distrito, el barrio o la manzana y que se superponen. Así, los tres primeros filtros implican que se denegará cualquier nueva licencia si el barrio supera el 2% de viviendas turísticas, si la manzana catastral alcanza el 5%, o si el volumen de plazas para visitantes sobrepasa el 8% respecto a los vecinos empadronados. Los dos filtros restantes blindarán el entorno físico, limitando al 15% la transformación de locales comerciales en alojamientos.
| etiquetas: valencia , pisos turísticos , vut
Si esto fueran árabes, sería una guerra, una invasión, pero siendo los guiris pues ole ole fiesta vivimos de ellos
Mientras el PIB per capita de la comunidad valenciana cayó un 10% en 24 años, es decir somos mas pobres