La nueva realidad de vivienda en España: menos propietarios, más inquilinos y salarios estancados

El 20,2% de las familias vive de alquiler, el 25% de las personas, lo que supone una de cada cuatro. Y ya hay 3,3 millones de inquilinos más desde 2007. "Cada año hay más población que vive de alquiler en este país, por lo que crece la vivienda en alquiler y crece el parque de viviendas en alquiler". "No se está reduciendo la oferta de alquiler, sino que están cayendo los anuncios de alquileres". "Y no olvidemos que hay mucha gente a la que le gustaría vivir de alquiler y no puede".