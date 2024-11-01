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La nueva ley de suelo de Madrid “es la versión autonómica de la de Aznar que llevó a la burbuja y la crisis”

La nueva ley de suelo de Madrid “es la versión autonómica de la de Aznar que llevó a la burbuja y la crisis”

La nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid acelera su tramitación. La futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se enfrenta a un proceso de alegaciones en el que tiene el rechazo de la oposición de izquierdas —PSOE y Más Madrid— y las organizaciones vecinales y ecologistas. Frente a un texto que la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso (PP) resumió en “más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades”.

| etiquetas: ley de suelo , autonómica , comunidad de madrid , aznar
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5 comentarios
8 2 1 K 102 actualidad
MAVERISCH #1 MAVERISCH
El crédito barato e incondicional debido al dinero europeo ya tal
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masde120 #2 masde120
Sin sensacionalismos ni ná. Ahora fue la ley del suelo española la que provocó la crisis que empezó en Estados Unidos.
Estos de elsaltoalvacio quieren que no se toque ná que está todo muy bien
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obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Ayudó muchísimo a que colapsara todo.
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masde120 #5 masde120 *
#3 Pues entonces yo pensaba lo mismo. Ahora no, ahora pienso que sin ella, habría dos millones menos de vivienas, ahora las casas valdrían el doble de lo actual como mínimo, solo para muchimillonarios. Hemos estado tirando de ese stock de viviendas hasta que se acabó hace un par de años. El problema no fue que se pudiera construir, era que daban hipotecas subprime a cualquiera
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#4 VFR
Si os animáis preguntad a vuestra ia favorita cuantos de los principios de Goebbels cumple este artículo.

No es extraño que los nazis lo voten positivo
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menéame