La nueva ley de suelo de Madrid “es la versión autonómica de la de Aznar que llevó a la burbuja y la crisis”

La nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid acelera su tramitación. La futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se enfrenta a un proceso de alegaciones en el que tiene el rechazo de la oposición de izquierdas —PSOE y Más Madrid— y las organizaciones vecinales y ecologistas. Frente a un texto que la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso (PP) resumió en “más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades”.