Una nueva ley del Gobierno tipifica como delito la violencia vicaria y prohíbe la difusión de textos o imágenes del crimen

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de violencia vicaria, que establece la obligación de escuchar a los niños antes de acordar el régimen de guarda y custodia.

#3 Juantxi
Aunque cueste aceptarlo ese tipo de violencia lo causan con más frecuencia las madres que los padres.
Y es un hecho demostrable, lástima que luego esa cosas las van a utilizar desde la ultraderecha, que siempre busca votantes entre la gente descontenta por la violencia de género o por el delito de alcoholemia o lo que es mas graves por personas resentidas por la situación que sufren como no encontrar trabajo o vivienda... Pero esa ultraderecha nunca tratará de corregir esas situaciones, para el que dude puede empezar a observar a Milei o al mismísimo Trump.
#5 Tensk
¿Y qué opción de voto les queda? Ojo, que no digo que estén haciendo bien (ni mal) ¿qué alternativa hay?
Trigonometrico #2 Trigonometrico
Creo que el titular no tiene sentido.
#4 titomeneao
#2 "...se pretende prohibir la publicación o difusión de información sobre un crimen de estas características, como sucedió con el caso del libro de José Bretón"
Esfingo #6 Esfingo
Entre el sensacionalismo macabro y el ocultamiento y censura hay un mundo o hilan muy fino o la van a cagar.
