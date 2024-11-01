·
Una nueva ley del Gobierno tipifica como delito la violencia vicaria y prohíbe la difusión de textos o imágenes del crimen
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de violencia vicaria, que establece la obligación de escuchar a los niños antes de acordar el régimen de guarda y custodia.
etiquetas
:
violencia
,
vicaria
,
mujeres
#1
keizal
#0
Mira por si acaso, han subido varias
www.meneame.net/story/solo-violencia-vicaria-machista-sera-tipificada-
0
K
20
#3
Juantxi
Aunque cueste aceptarlo ese tipo de violencia lo causan con más frecuencia las madres que los padres.
Y es un hecho demostrable, lástima que luego esa cosas las van a utilizar desde la ultraderecha, que siempre busca votantes entre la gente descontenta por la violencia de género o por el delito de alcoholemia o lo que es mas graves por personas resentidas por la situación que sufren como no encontrar trabajo o vivienda... Pero esa ultraderecha nunca tratará de corregir esas situaciones, para el que dude puede empezar a observar a Milei o al mismísimo Trump.
0
K
11
#5
Tensk
¿Y qué opción de voto les queda? Ojo, que no digo que estén haciendo bien (ni mal) ¿qué alternativa hay?
0
K
11
#2
Trigonometrico
Creo que el titular no tiene sentido.
0
K
11
#4
titomeneao
#2
"...
se pretende prohibir la publicación o difusión de información sobre un crimen de estas características, como sucedió con el caso del libro de José Bretón
"
0
K
10
#6
Esfingo
Entre el sensacionalismo macabro y el ocultamiento y censura hay un mundo o hilan muy fino o la van a cagar.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
