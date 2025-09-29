Sólo la violencia vicaria "machista" será tipificada como delito específico

Entre los compromisos para esta legislatura en materia de Igualdad, el ministerio de Igualdad marcó entre sus prioridades una ley específica de violencia vicaria machista, es decir sólo en lo casos en los que el agresor sea hombre y la víctima mujer.
Luego que si la izquierda de la izquierda pierde votantes porque facherío.
#10 #11 Si la gente vota a fascistas que te van a quitar todos tus derechos y tu sueldo porque otra derecha (PSOE) se inventa leyes para casos muy específicos y muy esporádicos que jamás te van a afectar, la culpa no es de la izquierda.
Sí, sí es culpa de la izquierda por hacer el gilipollas, por no decir otra cosa.
Mi ma que de comentarios de gente llorando, abochornada me hallo.
Si va un perturbado machista empujando exclusivamente a las mujeres en una estación de metro, y tira una a la vía y fallece, no se considera violencia de género debido a la falta de relación de pareja.
No hace falta que me des las gracias.
¿Puteas a tus propios hijos para hacer daño a tu ex-pareja?
Pues dependiendo de quién y cómo lo haga es algo que no existe o algo que tiene un nombre concreto y hay que legislarlo especialmente.
A mí me parece horrible todo lo que les hagan a los niños y debería estar castigado especialmente, tanto si lo hace su padre como su madre, las vejaciones, insultos y por supuesto el maltrato físico que no son sólo palizas: negar tratamientos, envenenar, dar comida en mal estado a propósito etc.
