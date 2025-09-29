edición general
Sólo la violencia vicaria "machista" será tipificada como delito específico

Entre los compromisos para esta legislatura en materia de Igualdad, el ministerio de Igualdad marcó entre sus prioridades una ley específica de violencia vicaria machista, es decir sólo en lo casos en los que el agresor sea hombre y la víctima mujer.

GeneWilder #1 GeneWilder
"Igualdad" xD
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Cabrón, sal de mi mente. :->
Robus #8 Robus
#1 Como diría Orwell: Neolengua y posverdad.
#6 endy
El derecho penal de autor es un modelo jurídico-penal autoritario que juzga y sanciona a las personas por lo que "son", es decir, por sus características personales, su peligrosidad o su forma de vida, en lugar de por el acto concreto que han cometido. Este concepto, originado en la Alemania nazi, es incompatible con los principios del derecho penal moderno, como la legalidad, la seguridad jurídica y la dignidad humana, y por ello es rechazado por la mayoría de las constituciones y sistemas democráticos, que privilegian el derecho penal de acto, centrado en el hecho cometido.
#10 Tensk
Y a esto le llamamos igualdad.

Luego que si la izquierda de la izquierda pierde votantes porque facherío.
Andreham #15 Andreham
Pero no habíamos quedado en que la violencia vicaria no existía y era un concepto inexacto?

#10 #11 Si la gente vota a fascistas que te van a quitar todos tus derechos y tu sueldo porque otra derecha (PSOE) se inventa leyes para casos muy específicos y muy esporádicos que jamás te van a afectar, la culpa no es de la izquierda.
JohnSmith_ #16 JohnSmith_
#15 Por supuesto. La culpa es de la gente, que vota mal xD
pepillo2 #17 pepillo2
#15 la berdadera hizquierda {0x2122}
#18 Tensk
#15 Yo creo que cuando haces leyes que te ponen en desigualdad por simplemente ser lo que eres porque te parieron así, no por nada que hayas hecho, y además te insultan por ser lo que eres porque te han parido así, no por nada que hayas hecho, pues oye, hay gente que, sea esto correcto o no, perciben que le han tocado los cojones y vota en venganza (llámalo como quieras) y se va al otro bando.

Sí, sí es culpa de la izquierda por hacer el gilipollas, por no decir otra cosa.
#19 DenisseJoel
#15 Si la izquierda no denuncia las leyes de "segregación y asimetría", algo de culpa tendrá, ¿no?
JohnSmith_ #11 JohnSmith_
Despues que si la juventud se esta ultraderechizando xD
Jaime131 #5 Jaime131
Todos somos desiguales ante la ley, depende de lo que tengamos entre las piernas.
pazentrelosmundos #22 pazentrelosmundos
#5 por desgracia no entre las orejas...
Mi ma que de comentarios de gente llorando, abochornada me hallo.
#9 rekus
Muro de pago, como siempre en este panfleto.
IkkiFenix #7 IkkiFenix
Es decir, que si es al contrario, es la mujer la que mata al niño, no importan las victimas o son victimas de segunda. Y a esto le llaman igualdad...
#12 EISev
#7 o si es un abuelo o abuela en venganza, el asociarlo a violencia de género implica que el agresor debe tener una relación sentimental (vigente o pasada) con la víctima

Si va un perturbado machista empujando exclusivamente a las mujeres en una estación de metro, y tira una a la vía y fallece, no se considera violencia de género debido a la falta de relación de pareja.
Khadgar #13 Khadgar
Pero entonces ¿existe o no existe la violencia vicaria? :shit:
#14 EISev *
#13 es como la alienación parental, un tema de naming

¿Puteas a tus propios hijos para hacer daño a tu ex-pareja?

Pues dependiendo de quién y cómo lo haga es algo que no existe o algo que tiene un nombre concreto y hay que legislarlo especialmente.

A mí me parece horrible todo lo que les hagan a los niños y debería estar castigado especialmente, tanto si lo hace su padre como su madre, las vejaciones, insultos y por supuesto el maltrato físico que no son sólo palizas: negar tratamientos, envenenar, dar comida en mal estado a propósito etc.
Gadfly #3 Gadfly
Puto muro de pago!
Gadfly #4 Gadfly
#3 y seguís mandado noticias del puto pais
