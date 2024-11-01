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Una nueva herramienta digital te permite ver como era el terreno de tu casa hace millones de años

Una nueva herramienta digital te permite ver como era el terreno de tu casa hace millones de años

La herramienta permite rastrear cómo cambió la latitud de cualquier punto del planeta a lo largo de la historia de la Tierra.

| etiquetas: herramienta digital , topografía , planeta tierra
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2 comentarios
7 0 0 K 69 actualidad
neo1999 #1 neo1999
Hace años, una persona me planteó esta pregunta mientras admirábamos un paisaje seminatural (una presa) y desde entonces siempre imagino lo que veo como si fuese hace miles de años.
#0 gracias {0x1f60a}
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kinnikuman #2 kinnikuman
Qué optimistas, dan por hecho que tengo una casa... :foreveralone:
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menéame