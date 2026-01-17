La nueva cerveza sin alcohol que supuestamente ‘emborracha’: ¿descubrimiento o peligro?

En Reino Unido y otros mercados se ha popularizado un nuevo tipo de bebidas etiquetadas como “sin alcohol” que prometen relajación, desinhibición social y sensaciones parecidas a una embriaguez leve sin etanol. Vamos, un milagro líquido, la solución a los que decimos –y repetimos– eso de “no hay dosis segura de alcohol”. Con ellas tienes cero alcoholemia, cero resaca, cero culpa. Solo queda preguntarse cuál es el truco, porque cuando algo suena demasiado perfecto, lo más probable es que tenga trampa.