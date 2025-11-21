edición general
Una nueva batería con ánodo de silicio flexible multiplica por 2,5 la autonomía de los coches eléctricos

Una nueva batería con ánodo de silicio flexible multiplica por 2,5 la autonomía de los coches eléctricos

El trabajo forma parte del proyecto FACILE, liderado por el Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg (ZSW), en colaboración con otros actores de la región como ISC Konstanz, Phoenix NonWoven y la firma de ingeniería centrotherm. El objetivo es ambicioso: crear una batería de litio-ion más potente, duradera y sostenible, y hacerlo desde una cadena de valor completamente europea. Hasta ahora, las celdas de ion-litio utilizan grafito en el ánodo, una solución conocida pero limitada.

  sorrillo #1 sorrillo
    La bateria milagrosa de la semana.
    9
  u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
    Lo de las baterías de está convirtiendo en las curas del cáncer
    0
  #3 Perrota
    #1 No. Es ciencia. No son milagros.
    1
  satchafunkilus #4 satchafunkilus
    #1 el comentario cansino de cada anuncio de batería de la semana.
    0
  #5 okeil
    #1 Mucho más milagrosa que cualquiera anterior, es ¡Alemana! ...
    0
  Antipalancas21 #6 Antipalancas21
    #1 Esta semana ha tardado mucho en salir, otras sale martes o miércoles.
    1
  vilgeits #7 vilgeits
    Ostia, la semana pasada anunciaron la futura bateria de mas de 1000 km. Con esto ya nos vamos a 2.500 km de autonomia.
    0
  salteado3 #8 salteado3
    #1 No creas, hay una revolución con el silicio en el ánodo.

    Aquí uno con un móvil con batería con ánodo de silicio-carbono de 7.500mah
    0
  ragnarel #9 ragnarel
    Aunque sea verdad, da igual, no la pondrán a la venta hasta que no agoten comercialmente los centenares de modelos con menos capacidad y rendimiento que inventaron antes.
    0
  #10 La_fruta_de_ayuso
    Si no tiene grafeno lo dudo
    0

