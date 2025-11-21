Una nueva batería con ánodo de silicio flexible multiplica por 2,5 la autonomía de los coches eléctricos

El trabajo forma parte del proyecto FACILE, liderado por el Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg (ZSW), en colaboración con otros actores de la región como ISC Konstanz, Phoenix NonWoven y la firma de ingeniería centrotherm. El objetivo es ambicioso: crear una batería de litio-ion más potente, duradera y sostenible, y hacerlo desde una cadena de valor completamente europea. Hasta ahora, las celdas de ion-litio utilizan grafito en el ánodo, una solución conocida pero limitada.