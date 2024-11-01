edición general
5 meneos
42 clics

Nuestra democracia no es como la República de Weimar

Hay una coincidencia entre las pretensiones de Adolf Hitler y de Donald Trump de poner fin a una democracia constitucional haciendo uso de los instrumentos que la propia democracia constitucional proporciona a quienes pretenden destruirla

| etiquetas: weimar , república , dictadura , hitler , estados unidos , trump
4 1 2 K 48 politica
3 comentarios
4 1 2 K 48 politica
sleep_timer #1 sleep_timer
Nadie se da cuenta de lo frágil que es una democracia hasta que algún psicópata rodeado de otros psicópatas lameculos la destruye y se queda con cara de paisaje diciendo: "Joder, quien podría haber imaginado esto"
2 K 45
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Yo creo que tenemos un pequeño error de concepto.

La democracia no te garantiza que gobierne el mejor y que piense en tus intereses. Lo único que te da es la oportunidad de cambiarlo al cabo de un tiempo. Y si eres poco espabilado y vuelve a salir el mismo, no es culpa de la democracia, es tuya por imbécil.
0 K 19
Cehona #3 Cehona
Se cargan la Democracia, pero como el ave fenix, vuelve a salir más reforzada.
0 K 14

menéame