Nuestra democracia no es como la República de Weimar

Hay una coincidencia entre las pretensiones de Adolf Hitler y de Donald Trump de poner fin a una democracia constitucional haciendo uso de los instrumentos que la propia democracia constitucional proporciona a quienes pretenden destruirla
| etiquetas: weimar , república , dictadura , hitler , estados unidos , trump
La democracia no te garantiza que gobierne el mejor y que piense en tus intereses. Lo único que te da es la oportunidad de cambiarlo al cabo de un tiempo. Y si eres poco espabilado y vuelve a salir el mismo, no es culpa de la democracia, es tuya por imbécil.