NTT Data, la compañía detrás de la crisis de los cribados que presidió el exministro Serra y fue multada por amañar contratos públicos

El Servicio Andaluz de Salud prorrogó el año pasado el contrato a la tecnológica japonesa, por el que le pagará 48 millones de euros hasta 2027. Es la segunda mayor empresa en adjudicaciones tecnológicas y formó parte del cártel informático sancionado por la CNMC por repartirse contratos públicos durante 15 años. NTT Data lleva desde 2022 encargándose de gestionar los sistemas de información asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).