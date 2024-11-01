Noviembre Nacional, el nuevo partido neonazi que ubica su sede central en Valladolid

La agrupación neonazi Núcleo Nacional (NN) consiguió la inscripción de la marca Noviembre Nacional en el registro de partidos del Ministerio del Interior. En unas declaraciones posteriores a un acto de entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en Valencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no hay "elementos" para "negar"' esa inscripción. NN está formado por falangistas, ultras de la extinta Bastión Frontal, miembros de Democracia Nacional, UltraSur y Frente Atléti