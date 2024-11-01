edición general
Noviembre Nacional, el nuevo partido neonazi que ubica su sede central en Valladolid

Noviembre Nacional, el nuevo partido neonazi que ubica su sede central en Valladolid

La agrupación neonazi Núcleo Nacional (NN) consiguió la inscripción de la marca Noviembre Nacional en el registro de partidos del Ministerio del Interior. En unas declaraciones posteriores a un acto de entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en Valencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no hay "elementos" para "negar"' esa inscripción. NN está formado por falangistas, ultras de la extinta Bastión Frontal, miembros de Democracia Nacional, UltraSur y Frente Atléti

MJDeLarra #1 MJDeLarra
Fachadolid
Asimismov #5 Asimismov
titular erróneo, menos mal que ya lo has corregido tú en #1
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Esto va de quitarles votos a vox y pp?
Asimismov #6 Asimismov *
#4 no, va de presentarse a la elecciones, pronto les veremos en todas las autonomías haciéndolas suyas.
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Noviembre nazional
#7 drstrangelove
NN está formado por falangistas, ultras de la extinta Bastión Frontal, miembros de Democracia Nacional, UltraSur y Frente Atlético

Se les ve bien preparados para gestionar un país entero.
#8 Rixx *
Nulidad Neuronal :troll:
aruleno #3 aruleno
Pues nada que se dejen bigotito.
