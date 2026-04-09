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Dos exmonjas de Belorado aseguran que cuidaron fenomenal a las religiosas mayores y no se apropiaron de su dinero

Dos exmonjas de Belorado aseguran que cuidaron fenomenal a las religiosas mayores y no se apropiaron de su dinero

Dos ex-monjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos) Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que cuidaron «fenomenal» de las religiosas mayores que fueron trasladadas al convento de Orduña, y han negado que se apropiaran de su dinero. A ocho exmonjas se les investiga por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.

| etiquetas: ex-monjas , belorado , cuidaron bien , religiosas , mayores
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8 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
#1 decker
Llamándose Sor Sión y Sor Israel dudo mucho que cuidaran fenomenalmente de nadie.
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Tx4 #4 Tx4
#1 Reviso el artículo y no veo señales de troleo. Va a ser cierto que se "llaman" así.
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#7 jorgeesc
#4 No les sale más irónico ni queriendo.
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#5 LunaTiko
#1 Te juro que he abierto la noticia para ver si era del 28 de diciembre o del 1 de abril al ver que no era EMT
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josde #2 josde
El nombre que tienen esas dos monjas a las que acusan principalmente da mucho que pensar: Sor Sión y Sor Israel. :-D
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
Me faltaría Sor Citroen, pero vale
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#6 jorgeesc
Sor Sion y Soy Israel...qué metafórico es todo...
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Spirito #3 Spirito
Incluso les dábamos de comer de cuando en echando... xD
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menéame