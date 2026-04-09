Dos exmonjas de Belorado aseguran que cuidaron fenomenal a las religiosas mayores y no se apropiaron de su dinero

Dos ex-monjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos) Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que cuidaron «fenomenal» de las religiosas mayores que fueron trasladadas al convento de Orduña, y han negado que se apropiaran de su dinero. A ocho exmonjas se les investiga por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.