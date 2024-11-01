·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11165
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7680
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4413
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3369
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
3764
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
1079
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
795
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
696
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
501
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
695
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
23
clics
Nos va la vida en defender lo público
Es una sucesión de casos que forman parte de un único plan: la privatización de lo que antes era de todos.
|
etiquetas
:
sanidad
,
publica
,
vida
,
bienestar
13
2
0
K
91
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
91
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
tierramar
La colaboración publico-privada no es más un engaño para ir privatizando la sanidad servicio a servicio, sin que la ciudadania se de cuenta. Hay servicios privatizados sin que los pacientes lo sepan. El que nos envíen a listas de espera en muchos casos, es lanzarnos al corredor de la muerte, o luchamos o los partidos van a seguir jugando con nuestras vidas. Hay que dejar de votar a los partidos que están vendiendo nuestra sanidad.
1
K
25
#1
YSiguesLeyendo
¡ojo! = que lo público no tiene por qué coincidir con lo comunitario, con el interés general, con el apoyo a quienes menos tienen y blablablá... ejemplos? muchos, pero uno reciente y conocido: Españita es el accionista mayoritario de Timofónica y es con ese dinero de esas acciones con el que se va a despedir vía ERE a casi 1 de cada 4 personas de la plantilla... ¿esta lo público, Españita, en Timofónica para defender el interés general, lo comunitario y blablablá? NOOOOOO! y así con todo
0
K
20
#3
karakol
Literalmente.
0
K
19
#5
joffer
Pero bajan los impuestos y eso se nota, ya que con el dinero que ahí dispongo contrato un seguro de 50€/mes/Quirón que me cubre hasta el alma.
0
K
11
#6
reithor
Redescubriendo a Marx.
0
K
11
#4
Quel
Si lo público además funcionase bien, ya seria la hostia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente