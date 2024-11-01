edición general
15 meneos
23 clics
Nos va la vida en defender lo público

Nos va la vida en defender lo público

Es una sucesión de casos que forman parte de un único plan: la privatización de lo que antes era de todos.

| etiquetas: sanidad , publica , vida , bienestar
13 2 0 K 91 actualidad
6 comentarios
13 2 0 K 91 actualidad
#2 tierramar
La colaboración publico-privada no es más un engaño para ir privatizando la sanidad servicio a servicio, sin que la ciudadania se de cuenta. Hay servicios privatizados sin que los pacientes lo sepan. El que nos envíen a listas de espera en muchos casos, es lanzarnos al corredor de la muerte, o luchamos o los partidos van a seguir jugando con nuestras vidas. Hay que dejar de votar a los partidos que están vendiendo nuestra sanidad.
1 K 25
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
¡ojo! = que lo público no tiene por qué coincidir con lo comunitario, con el interés general, con el apoyo a quienes menos tienen y blablablá... ejemplos? muchos, pero uno reciente y conocido: Españita es el accionista mayoritario de Timofónica y es con ese dinero de esas acciones con el que se va a despedir vía ERE a casi 1 de cada 4 personas de la plantilla... ¿esta lo público, Españita, en Timofónica para defender el interés general, lo comunitario y blablablá? NOOOOOO! y así con todo
0 K 20
karakol #3 karakol
Literalmente.
0 K 19
joffer #5 joffer
Pero bajan los impuestos y eso se nota, ya que con el dinero que ahí dispongo contrato un seguro de 50€/mes/Quirón que me cubre hasta el alma.
0 K 11
reithor #6 reithor
Redescubriendo a Marx.
0 K 11
Quel #4 Quel
Si lo público además funcionase bien, ya seria la hostia.
0 K 7

menéame